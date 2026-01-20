Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara ve kent genelinde etkisini gösteren soğuk havadan dolayı oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;

20 Ocak Salı Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: -2/ 5

Besni: -2/ 0 Derece

Çelikhan: -8 / 3

Gerger: -7/ -2 Derece

Gölbaşı: 0/ 3 Derece

Kahta : -1 / 5 Derece

Samsat: -2 / 5 Derece

Sincik: -6 / -2 Derece

Tut: -2 / -2 Derece

21 Ocak Çarşamba Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: -2/ 7

Besni: -7/ -3 Derece

Çelikhan: -11 / 1

Gerger: -8/ 2 Derece

Gölbaşı: -8/ 5 Derece

Kahta : -3 / 6 Derece

Samsat: -3 / 5 Derece

Sincik: -9 / 1 Derece

Tut: -6 / 4 Derece

