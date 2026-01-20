CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, gazeteci ve insan hakları savunucusu Hrant Dink'i katledilişinin yıl dönümünde saygı ve özlemle andıklarını belirtti. Doğan, Dink'in bu topraklarda birlikte yaşama iradesinin simge isimlerinden biri olduğunu ifade etti.

Engin Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Hrant Dink cinayetinin yalnızca bir gazeteciyi değil; ifade özgürlüğünü, demokratik toplumu ve halkların kardeşliğini hedef aldığını vurguladı. Doğan, 'Bu suikast özgür düşünceye yönelmiş bir saldırıdır. Gerçeği söyleyenlerin susturulmak istendiği bir anlayış, ülkemize karanlıktan başka bir şey getirmez' ifadelerini kullandı.

Cinayetin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen tüm yönleriyle aydınlatılamamış olmasının toplumsal vicdanda derin bir yara açtığını belirten Doğan, 'Adalet geciktikçe vicdanlar rahatlamıyor. Adaletin eksiksiz sağlanması hem hukukun hem de demokrasinin gereğidir' ifadelerine yer verdi.

Doğan, Hrant Dink'in savunduğu barış dili ve eşit yurttaşlık anlayışının bugün de yol gösterici olduğunu dile getirerek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrımcılığa ve nefret söylemine karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğini kaydetti. 'Eşit yurttaşlık ve barış mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz' diyen Doğan, bu anlayışın toplumsal barışın temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Açıklamasının sonunda CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, 'Bu ülkede bir daha hiçbir gazetecinin düşüncelerinden dolayı hedef alınmadığı, demokrasinin güçlendiği bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz. Hrant Dink'i saygıyla anıyor, mücadelesini sahipleniyoruz. Hrant Dink'i unutmadık, unutturmayacağız' ifadelerini kullandı.

