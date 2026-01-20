İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ve Afet Yönetimi birimleri, 2025 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü eğitim, operasyon ve iş birliği faaliyetleriyle afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirdi. Yıl boyunca toplam 4 bin 249 faaliyet gerçekleştirilirken, bu çalışmalar kapsamında 73 bin 604 kişi doğrudan yararlandı; 41 bin 492 gönüllü ve personel aktif görev aldı.

İHH Arama Kurtarma Birimi, enkazda arama kurtarma, afet farkındalığı, ilk yardım, kentsel ve doğada arama kurtarma başta olmak üzere birçok alanda eğitim faaliyetleri düzenledi. Bu kapsamda 1.140 eğitim faaliyeti gerçekleştirilirken, 68 bin 547 kişi eğitimlerden faydalandı ve 13 bin 686 kişi bu çalışmalara katıldı. Eğitimlerle gönüllülerin teknik yeterliliğinin artırılması ve toplumun afet bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

2025 yılı içerisinde farkındalık ve sosyal sorumluluk çalışmaları da yürütüldü. Çevre, sosyal sorumluluk ve canlı bilgilendirme başlıklarında gerçekleştirilen 113 farkındalık faaliyetiyle 372 kişiye doğrudan ulaşıldı. Tanıtım faaliyetleri kapsamında ise gönüllü buluşmaları, stant çalışmaları ve sunumlarla toplam 121 etkinlik gerçekleştirildi.

Afetlere müdahale ve operasyonlar

Yıl içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sahada görev alan ekipler, farklı bölgelerde yürütülen arama kurtarma ve insani yardım operasyonlarına katıldı. Deprem, yangın, sel-su baskını, bina çökmesi, kayıp vakaları ve mahsur kalma olayları başta olmak üzere birçok acil duruma müdahale edilirken, toplam 347 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 3 bin 442 personel ve gönüllü görev aldı.

İHH Arama Kurtarma, masabaşı, saha ve TAMP kapsamındaki çalışmalarla toplam 135 tatbikat düzenledi. Tatbikatlara 2 bin 323 kişi katılırken, ekiplerin koordinasyon, müdahale ve karar alma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Ulusal ve uluslararası iş birlikleri

İHH Afet Yönetimi Birimi, 2025 yılı boyunca yurt dışında düzenlenen eğitim, toplantı ve iş birliği programlarına katılım sağladı. Uluslararası kuruluşlar ve üniversitelerle gerçekleştirilen temaslarla afet yönetimi alanındaki tecrübe paylaşımı artırıldı. Yıl içinde kentsel arama kurtarma başta olmak üzere farklı alanlarda toplam 10 akreditasyon faaliyeti yürütüldü.

Uluslararası çalışmalar kapsamında Birleşmiş Milletler INSARAG değerlendirme ve geliştirme toplantılarına katılım sağlandı. Tamamı sağlık profesyonellerinden oluşan 125 kişilik İHH Medikal Kurtarma Ekibi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yürütülen Emergency Medical Team (EMT) akreditasyon eğitimlerine devam etti. İHH Psikososyal Destek Birimi ise 34 gönüllü ruh sağlığı uzmanından oluşan ekibiyle AFAD'a akredite olarak afet sonrası psikososyal destek alanındaki kurumsal kapasitesini güçlendirdi.

5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı gerçekleştirildi

İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi tarafından Ankara'da düzenlenen 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı yıl içerisinde tamamlandı. Bin 350 gönüllünün katıldığı tatbikatta; kentsel alan, su ve doğada arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra medikal kurtarma, psikososyal destek, beslenme, barınma ve depo yönetimi alanlarında uygulamalar gerçekleştirildi. Senaryo kapsamında Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası 59 ilden ekipler harekete geçirilirken, tatbikatta 5 arama kurtarma köpeği de görev aldı.

İHH Afet Yönetimi, 'Güçlü Ekip Hayat Kurtarır' sloganıyla çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak : PERRE