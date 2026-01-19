AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman'ın içme suyu, sulama ve enerji altyapısını güçlendirecek baraj projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhan, Atatürk Barajı'ndan içme suyu temininden Gömükan, Çetintepe ve Koçali barajlarına kadar birçok stratejik yatırımda somut ilerleme sağlandığını bildirdi.

Atatürk Barajı'ndan Adıyaman'a İçme Suyu Temini

Özhan, Atatürk Barajı gölünden Adıyaman'a içme suyu temini kapsamında 400 metre terfi ile 16 kilometre uzunluğunda isale hattı ve günlük 60 bin m³ kapasiteli arıtma tesisini içeren projenin yapım sözleşmesinin 7 Ocak 2026'da imzalandığını; proje hazırlık çalışmalarının ise 14 Ocak 2026'da başladığını aktardı. Projenin yıllık 15,77 milyon m³ içme suyu sağlayacağı, yatırım tutarının 3,3 milyar TL olduğu ve 2026 Yatırım Programına alındığı kaydedildi. İhalenin 2026'nın ilk yarısında yapılması hedefleniyor.

Gömükan Sulaması Projesi

Gömükan Barajı ve Sulaması Projesi ile 57,46 milyon m³ su depolanacak ve 7.293 hektar alan sulanacak. Toplam maliyeti 13 milyar TL olan projede baraj gövdesinin tamamlandığı ve su tutma aşamasına gelindiği belirtildi. Sulama alanının 5.000 hektarlık bölümü hazır hale getirildi. Çalışmalar, 2026 başı itibarıyla 770 milyon TL ödenekle devam ediyor.

Göksu Araban 1. Merhale Projesi

Hüseyin Özhan, Göksu Araban 1. Merhale kapsamında yer alan Çetintepe Barajı ile Besni Keysun ve Kızılin Sulamaları'ndan oluşan 15 tesisin toplam maliyeti 75 milyar TL olarak açıklandı. Merhalenin ana su kaynağı olan Çetintepe Barajı tamamlandı ve 2 Ağustos 2025'te su tutuldu. Aksu Regülatörü, tünel ve ana iletim hattı ile Çetintepe'de depolanan su 59.800 hektar alana iletilecek. Yatırım programındaki proje tutarının 8 milyar TL'ye çıkarılması onaylandı. Besni Ovası'na su getirecek ana iletim hattı ihalesinin 2026'da yapılması planlanıyor.

Koçali Barajı ve Kahta Projesi

Özhan, Kahta (Koçali Barajı ve Sulaması) Projesi ile 297 hm³ depolama yapılacak; Adıyaman il merkezine yılda 31,5 hm³ içme suyu temin edilecek, 98,7 GWh enerji üretilecek ve 18.707 hektar alan sulanacak. Toplam maliyeti 25 milyar TL olan projede baraj zemini ve deprem sonrası ortaya çıkan ilave zemin sorunları proje revizyonlarıyla giderildi. Çalışmalar 2026 başı itibarıyla 750 milyon TL ödenekle sürdürülüyor.

Milletvekili Hüseyin Özhan, projelerin tamamlanmasıyla Adıyaman'ın su güvenliği, tarımsal verimliliği ve enerji kapasitesinin artacağını belirterek, sürecin her aşamasını yakından takip ettiklerini ifade etti. Özhan, projelerin hayata geçirilmesinde ve yatırımların devam etmesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Kaynak : PERRE