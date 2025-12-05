Birçok engelli eğitim çalışanının katıldığı buluşmada konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, eşit katılımın bir tercih olmayıp, toplumsal bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, etkinlikte yaptığı konuşmada, “3 Aralık Dünya Engelliler Gününde farkındalık oluşturmak adına düzenlemiş olduğumuz programa katılımlarıyla bizleri onurlandıran Memur-Sen Osmaniye Onursal Başkanımız ve SGK İl Müdürümüz Sayın Mücahit Çelik, Memur-Sen Başkanvekilimiz ve Sağlık Sen Şube Başkanımız Yakup Çelik ile bu anlamlı buluşmanın gerçekleşmesine emek veren Engelliler Komisyonu Başkanımız Ayhan Üstün ile yönetimine ve katılım sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Engelli bireylerin yaşadığı her zorluk, aslında çözümü ertelenmiş bir toplumsal ihmaldir. Bunlar, bireylerin değil, sistemin engelleridir. Ve biz bu engelleri kaldırmakla yükümlüyüz.” dedi.

Demir, “Memur-Sen olarak uzun süredir şunu savunuyoruz: Erişilebilir kamu hizmetleri güçlendirilmeli, istihdam süreçleri kapsayıcı standartlara kavuşturulmalı, çalışma hayatındaki görünmez bariyerler kaldırılmalı, engelli bireylerin ailelerine yönelik destek mekanizmaları genişletilmeli, eğitimden ulaşıma, dijital alandan sosyal hayata kadar her alanda gerçek ve kalıcı çözümler üretilmelidir. Çünkü engelli bireyler, toplumun “özel ihtiyacı olan üyeleri” değil; hakları, emeği, katkısı ve onuru olan eşit yurttaşlarımızdır” şeklinde konuştu.

“Engelin değil, imkânın konuşulduğu bir Türkiye’yi hep birlikte kurabiliriz. Yeter ki farkındalığı bir güne, duyarlılığı bir ana sıkıştırmayalım” ifadelerini kullanan Mehmet Demir, “ Engelleri birlikte kaldıralım, eşit katılımı birlikte güçlendirelim. Engelli kamu görevlilerinin sağlık hizmetlerine eşit erişiminden, evlilik ve aile yaşamını güçlendiren desteklere, afette ve acil durumlarda kapsayıcı planlamadan, sosyal güvenlikte adil düzenlemelere kadar tüm alanlarda hakkaniyetin sağlanması için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Buluşmaya ev sahipliği yapan Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi Engelliler Komisyonu başkanı Ayhan Üstün selamlama konuşmasında “Engelliler Komisyonu olarak; her engelli bireyin güvenli, sağlıklı ve sosyal açıdan korunmuş bir yaşam sürebilmesi adına somut çözüm önerilerimizi ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz. Güvence haktır, lütuf değildir!” şeklinde konuştu.

Buluşmaya davetli olarak katılan SGK İl Müdürü Mücahit Çelik, davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İslam’ın doğuşu ve yayılmaya başladığı dönemlerde gösterilen duyarlık ve empatiye dikkat çekti. Sahabelerden örnekler vererek konuşmasını sürdüren Mücahit Çelik engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi. Eğitim, sağlık, istihdam, sosyal yaşam ve erişilebilirlik gibi birçok alanda engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Mücahit Çelik, bu anlamda kurumlar arasında güçlü bir işbirliği olduğunu vurguladı.

Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakup Çelik ise “her bir bireyin özgür iradesini ortaya koyabildiği ve hizmetlere eşit erişimin sağlandığı bir sistemi kurmak ve güçlendirmek zorundayız” diyerek “pek çok alanda önemli başarılar elde eden engelli vatandaşlarımızın azmi ve kararlılığı, hepimiz için güçlü bir hareket noktasıdır, motivasyon kaynağıdır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, toplumumuzda farkındalığın ve duyarlılığın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.