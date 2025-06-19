Başkan Tokur açıklamasında;

"Türk Sağlık-Sen olarak ay başında her sağlık çalışanının ne kadar ücret alabileceğini TEK KALEM MAAŞ önerimizin ne kadar zaruri olduğu, bugünlerde aile hekimliklerinde yaşanan durumlar nedeniyle bir kez daha ortaya çıkmıştır.

6 ay aile hekimliğine gelmeyen vatandaşlar için kesinti yapılması ve aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının hiçbir sorumluluğu yokken bu durumdan dolayı adeta cezalandırılarak ücretlerinin düşürülmesi kabul edilemezdir.

Bunun yanı sıra ayrıca HYP düzenlemesinin de her çalışanın kendi yaptığı HYP üzerinden sorumlu olacağı bir düzenleme olmaması nedeniyle de mağduriyetin devam ettiği görülmüştür.

Söz konusu bu iki ana mesele başta olmak üzere katsayılar ve memnuniyet oranına bağlı ödemeler gibi çalışanları mağdur eden düzenlemeler, geçtiğimiz hafta Genel Başkanımız Önder Kahveci tarafından Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci’ye iletilmiş ve Sayın Bakan Yardımcısı da kısa süre içerisinde yapılacak yeni bir düzenleme ile bu durumun sona ereceğini ifade etmişlerdir.

Fakat henüz herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı görülmemektedir. Söz konusu durum Aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanlarının ücretlerinde %20’ye varan kayıplara neden olmaktadır. Böyle bir kayıp kabul edilemezdir. Bakanlık bir an önce gerekli düzenlemeyi yaparak bu mağduriyeti ortadan kaldırmalıdır.

Mesele çok ciddi bir boyuttadır, aile hekimliği çalışanlarının hiçbir sorumluluğu olmamasına rağmen yaşadıkları bu kayıplar sistemin sürdürülebirliğinide tartışmaya açmaktadır. Bakanlık acil olarak düzenleme yapmalı ve bu duruma bir son vermelidir.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tüm çalışanların ücretlerinde her ay yeni bir sürpriz yaparak kesintiler uygulamaktan, çalışanların ekonomilerini belirsizliğe sürüklemekten vazgeçmelidir.

Türk Sağlık-Sen olarak meseleyi tüm platformlarda takip etmeye ve çözüme kadar mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz ve edeceğiz." dedi.