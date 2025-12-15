Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, sendikal faaliyetler ve teşkilat çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı. Şube ve İlçe yönetimleri, Kadınlar Komisyonu, Genç Memur-Sen ve Engelli Memur-Sen Komisyon üyelerinin katılımıyla yapılan değerlendirmelerde, sahada yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler masaya yatırıldı.

Başkan Demir: “Elde Edilen Her Kazanım Teşkilatımızın Ortak Emeğidir”

Toplanın açılış konuşmasında Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman İl Başkanı Mehmet Demir, sendikal mücadelenin sahadan beslenen güçlü bir teşkilat yapısıyla yürütüldüğünü vurguladı.

Başkan Demir, “Bugüne kadar elde edilen tüm kazanımlar, Eğitim-Bir-Sen teşkilatının alın teri ve kararlı mücadelesinin bir sonucudur. Toplu sözleşme sürecinde elde edilen kazanımlar, sahadaki güçlü duruşumuzun ve birlikteliğimizin göstergesidir” dedi.

Gerçekleştirilen toplantıda Aile Korunsun Kampanyası faaliyetleri, Bir Bilenle Bilge Nesil Ödül Töreni ve saha çalışmaları değerlendirildi. İl genelinde yapılan ziyaretlerle okullar ve kurumların büyük çoğunluğuna ulaşıldığı, ilçe temsilcilikleriyle yapılan toplantıların teşkilat yapısını güçlendirdiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca toplu sözleşme süreci, eğitim camiasının sorunları ve çözüm önerileri istişare edilerek sendikanın bu alanlardaki faaliyetleri ele alındı.

Ekonomik gelişmeler ve enflasyon başlığı altında yapılan değerlendirmelerde, ülkenin refah artışından kamu çalışanlarının da adil pay alması gerektiği vurgulandı. 1. dereceye geçen çalışanlara 3600 ek gösterge verilmesi talebinin takip edilmeye devam edileceği ifade edildi.

Üyelik çalışmaları da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Özellikle deprem sonrası dönemde yapılan çalışmalar neticesinde şube bazında belirlenen hedeflere ulaşıldığı belirtildi. İl ve ilçe teşkilatlarındaki üye sayıları, mutabakat metni ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler değerlendirildi. Ayrıca Memur-Sen Avantaj uygulaması kapsamında üyelere sağlanan indirimler ve ekonomik katkılar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda; Şube Müdürlüğü ve EKYS hazırlık kitapları, EBS Akademi, kurumsal görünürlük çalışmaları kapsamında kullanılan duvar, masa ve flama takımları ele alındı. Hukuk Bürosu’nun faaliyetleri, anlaşmalı Avukat Aydın Tuncer tarafından Hukuk Bürosu’nun çalışma saatleri ve yöntemleri hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, karşılıklı görüş alışverişi ve temennilerin ardından sona erdi.