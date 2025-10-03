Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilendiği bölgelerde asfalt serim ve yama işlemleri tamamlanarak cadde ve sokaklar yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

Modern ve Uzun Ömürlü Altyapı

Özellikle altyapısı baştan sona yenilenen mahallelerde modern ve uzun ömürlü sistemler inşa edilirken, üstyapıda da hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Sümerevler, Yenimahalle, Bahçecik, Bahçelievler, Yeni Sanayi ve Karapınar mahallelerinde yeni içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını döşedi. Hat yenileme işlemlerinin ardından ızgara montajı yapılarak altyapı tamamlandı.

Asfalt ve Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise altyapısı yenilenen Esentepe, Petrol, Karapınar ve Yeni Sanayi mahallelerinde asfalt serimi gerçekleştirdi. Diğer mahallelerde ise altyapı çalışmalarının ardından bozulan yollar asfalt yama ile onarılarak yeniden trafiğe açıldı. Ayrıca kaldırım ve refüjlerdeki bordür ve kilitli parke taşları yenilenerek yayalar için daha güvenli alanlar oluşturuldu.

'Adıyaman'ın Her Noktasındayız'

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent merkezinde ihtiyaç duyulan her noktaya dokunmaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Tutdere, 'Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, sağlıklı ve modern bir şehir altyapısı oluşturmak adına ekiplerimiz sahada gece gündüz demeden çalışıyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenilediğimiz bölgelerde asfalt çalışmalarımızı da hızla tamamlayarak, cadde cadde sokak sokak yollarımızı tekrar halkımızın hizmetine sunuyor, dokunmadığımız nokta bırakmıyoruz. Amacımız, daha yaşanabilir, altyapısı güçlü bir Adıyaman'ı hep birlikte inşa etmektir. Bu süreçte gösterdikleri sabır ve anlayış için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Çalışmaların Yapıldığı Cadde Ve Sokaklar

Sümerevler Mahallesi: 17.106 Sokak (kanalizasyon), 17.112 Sokak (kanalizasyon), 1774 Sokak (kanalizasyon)

Yenimahalle: 26.104 Sokak, 26.188 Sokak (kanalizasyon)

Esentepe Mahallesi: TOKİ yolu (asfalt serimi)

Yeni Sanayi Mahallesi: 2801 Sokak (kanalizasyon tamamlandı, ızgara çalışması)

Bahçecik Mahallesi: 1848 Sokak (140'lık ana su hattı), 1862 Sokak (140'lık boru döşeme öncesi kazı), Fırat Caddesi (225'lik ana su hattı)

Bahçelievler Mahallesi: 965 Sokak (315'lik ana su hattı)

Yunus Emre Mahallesi: 30.100 Sokak - Atatürk Bulvarı (400'lük ve 140'lık ana su hattı)

Karapınar Caddesi: Kanalizasyon çalışması

Kaynak : PERRE