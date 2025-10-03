Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 5 Ekim Pazar günü itibarıyla uygulanmaya başlayacak çalışmalar süresince trafik akışının tek yönlü sağlanacağı, bu nedenle araç sürücülerinin mağduriyet yaşamamaları için Mersin Caddesi, Karaali Yolu ve Petrol Caddesi (Flamingo Yolu)'nun alternatif güzergâh olarak kullanılmasının önem taşıdığı vurgulandı.

YENİ OTOBÜS GÜZERGAHLARI

OTOBÜS GİDİŞ İSTİKAMETİ:

Adıyaman merkezden Gölbaşı istikametine doğru ilerleyen belediye otobüsleri, Eğriçay Köprüsü'ne varmadan ters şeritten devam ederek üniversite üst geçidi hizasında eski güzergâhına katılacak.

OTOBÜS DÖNÜŞ İSTİKAMETİ - ÇEVRE YOLU HATTI:

Altınşehir Üniversitesi battı-çıktı noktasına kadar mevcut güzergâh korunacak. Bu noktadan itibaren otobüsler Altınşehir Camii yönüne sağa dönerek Güllüoğlu Pastanesi ve 6 Nolu Sağlık Ocağı kavşağından sola dönüp Karaali Köprüsü üzerinden devam edecek. Otobüsler, Eğriçay Parkı önünde bulunan yoldan ilerleyerek yeniden Atatürk Bulvarı'na katılacak ve mevcut güzergâhı izleyecek.

OTOBÜS DÖNÜŞ İSTİKAMETİ - BULVAR HATTI:

Güllüoğlu Pastanesi ile 6 Nolu Sağlık Ocağı kavşağından sola dönüş kapalı olacağı için otobüsler, Eski Besni Caddesi istikametinden Karaali Köprüsü'ne yönlendirilecek. Buradan Eğriçay Parkı önündeki yoldan devam edilerek Atatürk Bulvarı'na bağlanılacak ve mevcut hat üzerinden güzergâh sürdürülecek.

DURAK DÜZENLEMELERİ

* İptal Edilen Durak:

* Bulvar hattında Altınşehir Camii durağı

* Eklenen Duraklar:

* Bulvar ve çevre yolu hattında:

-K1 Konteyner Kent - Migros önü-Eğriçay Parkı önü - Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu önü

