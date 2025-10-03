Şeriban ÖZÇAKMAK - Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla ADYÜ Gençlik Meydanı'nda kermes gerçekleştirildi. Kermese, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, üniversitemizin akademik ve idari çalışanları, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kermesin açılışı, mazlum Filistin halkı için yapılan dualarla yapıldı. 'Bir şehrin sessizliği, tüm dünyanın çığlığıdır' sloganıyla hazırlanan kermes, geniş bir katılıma sahne oldu. Kermeste satışa sunulan gıdalar üniversite çalışanları tarafından hazırlanarak dayanışmanın en güzel örneklerinden biri sergilendi.

Katılımcılar, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kermesten elde edilecek tüm gelirin Filistin'e bağışlanacağı bildirildi.

Kaynak : PERRE