Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Göksu, yönetim kurulu ve İş Adamları Komisyonu ile birlikte, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'i ziyaret etti. Görüşmede, ekonomik gelişmeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

'Amacımız Gençlerimize Fayda Sağlayacak Ortak Projeler Geliştirmektir'

Ziyareti hakkında açıklama yapan Vakıf Başkanı Hasan Göksu, 'Vakfımızın yönetim kurulu ve İş Adamları Komisyonumuzla birlikte İstanbul Ticaret Odası Başkanı kıymetli hemşehrimiz Şekib Avdagiç'i ziyaret ederek güncel ekonomik gelişmeleri, piyasalardaki sorun ve çözüm önerilerini ele aldık. Bu verimli buluşmada karşılıklı faaliyet alanlarımızı değerlendirme ve yapılabilecek ortak çalışmaları konuşma imkânı bulduk. Ayrıca deprem sürecinde yapılan çalışmalar ve yardımlardan dolayı da teşekkürlerimizi tekrar sunduk. Nazik ev sahipliği ve misafirperverlikleri için Sayın Avdagiç'e teşekkür ediyorum. Vakfımızın en önemli hedeflerinden biri, toplumumuza ve gençlerimize fayda sağlayacak ortak projeler geliştirmektir. Bu doğrultuda kurumlarımız arasındaki istişare ve iş birliğinin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum' dedi.

'İş Birliğine Açığız'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise Adıyamanlılar Vakfı'nın toplumsal dayanışmaya sunduğu katkılara dikkat çekerek, 'Adıyamanlılar Vakfı'nın hem iş dünyasına hem de sosyal hayata kazandırdığı çalışmalar takdire şayan. Bizler de İstanbul Ticaret Odası olarak ortak akıl ve iş birliğini önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte birlikte üretilecek projelere destek vermeye hazırız' ifadelerini kullandı.

İş Birliği Vurgusu

Görüşmede, özellikle iş dünyası ile sosyal sorumluluk alanlarının kesişim noktalarında geliştirilebilecek ortak projeler üzerine istişarelerde bulundu. Buluşma, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE