Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören gençlere yönelik olarak hazırlanan “Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı” projesine Adıyamanlılar Vakfı da dahil oldu.

Vakıf tarafından hazırlanan ”Adıyamanlı Gençlerin Geleceği İçin Çalışıyoruz” Projesi, Bakanlık tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Binlerce depremzede öğrencinin faydalanacağı proje ile 2023 yılında Adıyaman'da meydana gelen depremlerin ardından gençlerin karşılaştığı sosyal, psikolojik ve eğitimsel sorunları ele alarak, onların topluma yeniden entegrasyonunu sağlamak ve geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanabilmelerine katkı sunmak amaçlanıyor.

Proje kapsamında seminerler, atölye çalışmaları, tarihi ve kültürel geziler, spor turnuvaları, doğa sporları ve yürüyüşleri, mobil kütüphane hizmetleri ve yaratıcı sanat etkinlikler yer alacak.

Depremzede gençler için kritik önemdeki projenin imza töreni Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Törene Adıyamanlılar Vakfı adına Adıyamanlılar Vakfı Genel Koordinatörü Osman Kılıç katıldı.

Kaynak : PHA