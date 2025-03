Adıyamanlılar Vakfı, Mart ayı Öğrenci Buluşmaları programını Vakfın Bağcılar’daki genel merkezinde gerçekleştirdi. Programda Vakfın mevcut bursiyerleri ile mezunları aynı iftar sofrasında buluştu.

Programa Vakfın Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, bursiyerler ve mezunlar katıldı.

Programda konuşan Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Göksu birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Göksu, ”Ramazanın bereketini, rahmetini feyzini hep beraber yaşıyoruz. Bursiyerlerimiz ve mezunlarımız bugün bizlerle birlikte. Ramazanın 15. Günü yetimler günü. Aynı zamanda 2025 Aile yılı olarak da ilan edildi. İstanbul’da eğitim görmek çok önemli ama her semtinde, her mahallesi, her sokağı da eğitimine çok şey katacaktır. İstanbul’da eğitimlerinizi görürken farklı kulüplerde, farklı kurslarda, programlarda vaktinizi değerlendiriyorsunuz ama Adıyamanlılar Vakfı’nı da ihmal etmeyin. Özellikle geleceğe hazırlanırken bir olma, birlikte olma adına bu programlara iştirak etmeniz sizin üniversitelerde gördüğünüz eğitim kadar geleceğimiz açısında önemli.” Dedi.

Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli heyeti Üyesi Ramazan Aksoy ise Vakfın tüm Adıyamanlıların evi olduğunu belirterek bursiyer ve mezunlardan sahip çıkmalarını istedi.

Konuşmaların ardından toplu iftar yapıldı. İftarın ardından çay eşliğinde sohbet programı gerçekleştirildi.

Kaynak : PHA