Belediyeye ait sosyal tesislerde gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Tutdere, sporcuların her zaman yanında olduklarını belirterek, başarıları için gerekli her türlü katkıyı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Tutdere, “Hem belediyemiz hem de şehrimiz adına önemli bir başarıya imza attınız. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Son maçınıza katılmak istemiştim ancak İstanbul’da hemşehrimiz Sırrı Süreyya Önder’in vefatı nedeniyle aranızda olamadım. Ancak başkan yardımcımız ve meclis üyelerimiz sizi yalnız bırakmadı. Sizlerle gurur duyuyoruz. Adıyaman toparlandıkça, imkanlarımız arttıkça sizleri çok daha iyi noktalarda görmek istiyoruz. Yolunuz açık olsun.” dedi.

Takım antrenörü Mehmet Yıldırım ise, Adıyaman’ı ve Adıyaman Belediyesini en iyi şekilde temsil edeceklerini ve Başkan Tutdere’yi gururlandırmak istediklerini belirtti.

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, 30 Mayıs–1 Haziran tarihleri arasında Bartın’da düzenlenecek Final Four’da mücadele edecek. Takım şampiyon olması halinde Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecek.

Kaynak : PHA