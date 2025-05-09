"Çatılara çıkarak eylem yapan işçiler, ödemelerini talep ediyor"

Şantiye alanındaki iki ayrı binanın çatısına çıkan bazı işçiler, iş bırakma eylemini çatılardan sürdürüyor. Diğer işçiler ise şantiyeye çıkan yol boyunca yürüyüş ve oturma eylemleriyle protestolarına devam ediyor.

Eylem sabah saatlerinde başladı ve saat 17.00 itibariyle halen sürüyor. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, işçileri ikna etmeye çalıştı. Ancak işçiler talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

“Sesimizi Duyurmak İçin Bu Yola Başvurduk”

Eylem yapan işçiler, şantiyede aylardır maaş alamadıklarını, defalarca söz verildiği halde ödemelerin yapılmadığını, evlerine ekmek götüremediklerini dile getiriyor. İsmini vermek istemeyen bir işçi, Perre Haber Ajansı’na şu açıklamayı yaptı:

“Üç aydır ücret alamıyoruz. Ne resmi bir muhatap var ne de çözüm için adım atan. Defalarca söyledik ama kimse duymuyor. Bugün çatılara çıkarak son çare olarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Hak ettiğimiz paramızı istiyoruz.”

Daha Önce de Benzeri Eylemler Yaşanmıştı

Adıyaman'da TOKİ tarafından yürütülen kalıcı deprem konutu projelerinde görev alan birçok taşeron firma işçisi, geçmiş aylarda da benzeri eylemlerle gündeme gelmişti. İşçilerin ortak şikâyeti ise ödenmeyen maaşlar, sigorta sorunları ve taşeron firmalarla kurulan belirsiz iş ilişkileri oldu.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Eylem alanında herhangi bir yetkili firma temsilcisi ya da TOKİ görevlisinin açıklama yapmadığı gözlemlenirken, işçilerin eylemi sürüyor. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı alanda, herhangi bir arbede yaşanmadığı bildirildi.

İşçilerin taleplerinin karşılanıp karşılanmayacağı, yüklenici ve taşeron firmaların konuya ilişkin nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor. Eylemle ilgili Valilik ya da TOKİ tarafından gün içinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak : PHA