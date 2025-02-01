Adıyamanlılar Vakfı’ndan 6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı

6 Şubat Deprem Şehitleri Dualarla Anılacak

Adıyamanlılar Vakfı, Deprem Şehitlerini Anıyor

Merkezi İstanbul’da bulunan Adıyamanlılar Vakfı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremin 2. yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak amacıyla özel bir anma programı düzenliyor. “Kardelen Gibi Umutla, Birlikte Güçlü Yarınlara!” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 19.00’da, Bağcılar Halk Sarayı’nda düzenlenecek.

Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın hatırasını yaşatmak ve dayanışma ruhunu canlı tutmak amacıyla organize edilen programda, duygusal anlar ve toplumsal dayanışma vurgusu öne çıkacak.

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan H. Göksu: “Unutmamak, Dayanışmayı Sürdürmek Zorundayız”

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan H. Göksu, etkinlikle ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

“6 Şubat depremleri, hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Kaybettiklerimizi unutmamak, onların hatırasını yaşatmak ve bir daha böyle acılar yaşamamak adına birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Adıyamanlılar Vakfı olarak, bu zor günleri aşmak için dayanışmayı sürdüreceğiz. Deprem şehitlerimizi anmak ve ortak duygularımızı paylaşmak için düzenlediğimiz bu programa tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.”