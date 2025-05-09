“Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabından Van mitingine davet mesajı yayınlandı

Ekrem İmamoğlu’nun kişisel X hesabına Türkiye’den erişim engeli getirilmesi sonrası kamuoyunda tepkiler yükselmişti. Bu gelişmelerin ardından CHP, seçim kampanyasına yönelik resmi bilgilendirme ve duyuruların paylaşılacağı yeni bir hesap açarak kamuoyuna duyurdu.

“Silivri Cezaevi’nden Yanınızda Olacağım”

Aday Ofisi'nin yeni hesabından yapılan ilk paylaşımda, Ekrem İmamoğlu’nun Vanlı yurttaşlara hitaben kaleme aldığı mesaj yer aldı. Mesajda, İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Van’a her geldiğimde müthiş bir muhabbet ve sevgiyle karşılamıştı Vanlı hemşehrilerim beni. Haksızlıklara, hukuksuzluklara, kayyumlara karşı hep gür sesler yükseldi Van’dan. Şimdi bütün Vanlı hemşehrilerimi, millet iradesine vurulan darbeye karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum. Silivri Cezaevi’nden buluşmanızı izleyecek, tüm kardeşlik duygularımla yanınızda olacağım.”

İmamoğlu’nun mesajı, cezaevinden gönderilmiş bir mektup aracılığıyla hazırlandığı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından dijital ortamda paylaşıldığı öğrenildi.

Van Mitingi, Muhalefetin Seçim Kampanyasında Yeni Aşama

CHP’nin organize ettiği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi, Van Kent Meydanı’nda 10 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak. Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra, milletvekilleri, parti yöneticileri ve bölgedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılması bekleniyor.

Van mitingi, hem Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna karşı kamuoyu oluşturmayı hem de seçim sürecindeki kampanya çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak : PHA