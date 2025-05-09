Taziye ziyaretine Adıyaman’ın her kesiminden yoğun katılım gözlemlenirken, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş Merinos Taziye Evi’nde Önder’in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Taziye sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve eski eş genel başkanlardan Pervin Buldan, hem PKK’nın kongresiyle ilgili gelişmeleri hem de İtalya’da geçirdiği trafik kazasına ilişkin gündeme gelen suikast iddialarını değerlendirdi.

“Bu Kongre, Barışa Giden Yolun Taşıdır”

Pervin Buldan, PKK’nın 3-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve duyurusu kamuoyuyla paylaşılan kongresine ilişkin yaptığı değerlendirmede, süreci “tarihi” olarak nitelendirdi.

“Bugün PKK’nın yaptığı açıklama doğrultusunda kongresini topladığını ve detaylı açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılacağını duyurduklarını öğrendik. Bu bile başlı başına bu sürece verilen önemi gösteriyor. Bundan sonra barışın mihenk taşları döşenecek. Türkiye’nin arzu ettiği demokratikleşme sürecine daha hazırlıklı bir şekilde gireceğini düşünüyorum. Açıkçası bugün alınan kararı tarihsel bir gelişme olarak görüyorum. Sırrı Süreyya Önder’in de bu günü görmesini çok isterdim. Onun emeğini hiçbirimiz unutmayacağız. Barışı ona armağan edeceğiz,” dedi.

Buldan, sürecin detaylarına ilişkin henüz bir takvim açıklanmadığını belirterek şunları söyledi:

“Zor bir kongreydi. Beklediğimiz bir gelişmeydi. 3-7 Mayıs tarihlerinde toplandığı ifade ediliyor. Henüz detaylı bir açıklama yapılmış değil. Ancak bundan sonraki süreçte demokratikleşme yönünde adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’nin geleceği için barışa ve demokrasiye odaklanmalıyız. Biz bu sürece inanıyoruz, güveniyoruz ve mücadelemizi sürdüreceğiz.”

“Suikast Değil, Trafik Kazası”

Pervin Buldan, İtalya’da geçirdiği trafik kazası sonrası gündeme gelen suikast iddialarına ilişkin de açıklama yaptı. Buldan, olayın bir suikast girişimi olmadığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Bir trafik kazası geçirdim. İtalya’da bir konferans nedeniyle bulunuyordum. Kazayı bir suikast olarak değerlendirmeyi uygun bulmuyorum.”

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da olayın ardından yaptığı açıklamada, kazanın Roma’da aracın ters yöne girmesi sonucu küçük çaplı bir şekilde meydana geldiğini ve suikast iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Taziye Ziyaretleri Sürüyor

Sırrı Süreyya Önder için Adıyaman Merinos Taziye Evi’nde düzenlenen taziye programı, 9-11 Mayıs tarihleri arasında üç gün boyunca devam edecek. Taziye süresince Türkiye’nin dört bir yanından siyasetçiler, dostları ve vatandaşların Adıyaman’a gelerek Önder’in ailesine başsağlığı dilemeleri bekleniyor.

Kaynak : PHA