Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gören programa yaklaşık 2 bin kişi katılım sağladı. Gönülleri birleştiren iftar sofrası, siyaset, iş dünyası, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda ismi bir araya getirdi.

İstanbul’da Adıyaman Ruhunu Yaşatan Buluşma

Bağcılar’daki Adıyamanlılar Vakfı Genel Merkezi’nde düzenlenen iftar programında katılımcılar Ramazan ayının maneviyatını ve bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Dört ayrı salonda gerçekleştirilen iftar programında, hem Adıyamanlı hem de farklı kesimlerden birçok isim ağırlandı.

Kur’an-ı Kerimin okunmasıyla başlayan programda; Adıyaman AK Parti Milletvekili Resul Kurt, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Hüseyin Göksu, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi yer aldı. Ayrıca vakfın kurucu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanları ve iş insanları da bu anlamlı buluşmada bir araya geldi.

“Ramazan’ın Bereketini Paylaştık”

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Hüseyin Göksu, yaptığı konuşmada iftar sofralarının sadece bir yemek buluşması değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü hissedildiği anlar olduğunu vurguladı. Göksu, şunları söyledi:

“Vakfımızın 25. Geleneksel İftarında, Adıyamanlı hemşehrilerimiz ve dostlarımızla bir araya gelerek gönül soframızı paylaştık. Ramazan ayının bereketini, dayanışmasını ve paylaşım ruhunu yaşadık. Bu güzel buluşmaya teşrif eden kıymetli misafirlerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte el ele vererek, geleneklerimizi ve kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz.”

Kardeşlik ve Dayanışma Vurgusu

İftar programında konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları vererek, Adıyamanlıların geleneklerine bağlılıklarına ve Adıyamanlılar Vakfı’nın sağladığı sosyal dayanışmaya vurgu yaptılar.