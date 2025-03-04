Adıyaman Kültürü İstanbul’da Yaşatıldı

Bağcılar’da bulunan Adıyamanlılar Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenen iftar programı, Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu paylaşmak isteyen misafirleri ağırladı. Dört ayrı salonda gerçekleştirilen iftar daveti, Adıyamanlıların yanı sıra farklı kesimlerden katılımcıları da buluşturdu.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Hüseyin Göksu, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi yer aldı. Ayrıca vakfın kurucu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanları ve iş dünyasından isimler de organizasyona katılım sağladı.

“Ramazan’ın Bereketini Paylaştık”

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Hüseyin Göksu, yaptığı konuşmada iftar sofralarının yalnızca bir yemek buluşması olmadığını, aynı zamanda birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği anlar olduğunu ifade etti. Göksu, şu sözleri kaydetti:

"Vakfımızın 25. Geleneksel İftarında, Adıyamanlı hemşehrilerimiz ve dostlarımızla bir araya gelerek gönül soframızı paylaştık. Ramazan ayının bereketini, dayanışmasını ve paylaşım ruhunu yaşadık. Bu güzel buluşmaya teşrif eden kıymetli misafirlerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte el ele vererek, geleneklerimizi ve kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz."

Kardeşlik ve Dayanışma Mesajları Verildi

İftar programında konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi. Konuşmalarında, Adıyamanlıların geleneklerine bağlılıklarını ve Adıyamanlılar Vakfı’nın sağladığı sosyal dayanışmanın önemini vurguladılar.

Adıyamanlılar Vakfı’nın düzenlediği iftar programı, katılımcılar arasında sıcak ve samimi bir atmosfer oluştururken, Adıyaman kültürünün İstanbul’da yaşatılması açısından da önemli bir etkinlik oldu.

Kaynak : PHA