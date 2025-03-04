Hüseyin Teke ve Erol Polat’tan Anlamlı Jest

Adalı (Hınıç) Köyü’nün eski Dernek Başkanı Hüseyin Teke ve yeni Dernek Başkanı Erol Polat, etkinlik boyunca sergiledikleri duyarlılıkla takdir topladı. Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhuna uygun olarak Kahtalı Mıçe hayrına bin kişiye kendi elleriyle peynir helvası dağıtan Teke ve Polat, vatandaşlarla birebir ilgilenerek büyük ilgi gördü.

Kahtalı Mıçe Anısına Unutulmaz Gece

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da etkinliğe katılarak helva dağıtımına destek verdi. Ramazan etkinlik alanını dolduran vatandaşlar, bu anlamlı gece için Adalı (Hınıç) Derneği’ne teşekkür ederken, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Hüseyin Teke: "Kahtalı Mıçe, Kahta’nın Sesi Oldu"

Adalı (Hınıç) Köyü’nün eski Dernek Başkanı Hüseyin Teke, geceye dair yaptığı konuşmada, Kahtalı Mıçe’nin Kahta ve Adıyaman’ı Türkiye’ye ve dünyaya tanıtan önemli bir sanatçı olduğunu vurguladı.

"Bizler Kahtalı Mıçe’ye çok şey borçluyuz. Onun sesi, bizim kültürümüzün, memleketimizin sesi oldu. O, sadece bir sanatçı değil, halkının gönlünde taht kurmuş büyük bir değerdir. Onu asla unutmayacağız ve gelecek nesillere anlatacağız."

Teke, Kahtalı Mıçe’nin eserlerinin her zaman yaşatılacağını belirterek, sanatçının kültürel mirasını sürdürebilmek adına benzer etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Sultangazi’de gerçekleştirilen organizasyon, Kahtalı Mıçe anısına düzenlenen en geniş katılımlı etkinliklerden biri olurken, katılımcılar Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve beraberliği pekiştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak : PHA