Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ankara’da düzenlenen iklim dirençli şehirler programında, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’da yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını anlattı. İLBANK ve Asya Kalkınma Bankası iş birliğinde gerçekleştirilen programda konuşan Tutdere, kentte bugüne kadar 564 kilometre içme suyu hattının yenilendiğini, evsel bağlantıların 20 bini aştığını ve kalan yaklaşık 4 bin bağlantının da tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Adıyaman’ın kalan mahallelerinde altyapı çalışmalarının sürdürülmesi için İLBANK desteğiyle 95 milyon avroluk hibe sağlandığını açıklayan Tutdere, bu kaynak kapsamında 23 mahallede çalışmaların başladığını belirtti. Başkan Tutdere, hedeflerinin 2027 yılı sonuna kadar Adıyaman’ın kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını baştan sona yenilemek olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi hazırlıkları kapsamında Ankara’da “COP31'e Giden Süreçte İklim Dirençli Şehirlerin Geliştirilmesi: Kaynak Verimliliğinden Kentsel Dirençliliğe” programı düzenlendi.

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer, Asya Kalkınma Bankası, Dünya Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı yetkilileri ile belediye başkanları katıldı.

Programda söz alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrasında kentte yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Tutdere, depremde Adıyaman’ın üstyapısının yüzde 68’inin yok olduğunu, altyapının ise daha ağır hasar gördüğünü söyledi. Belediye hizmet binasının da yıkıldığını belirten Tutdere, belediyenin çalışmalarını halen konteynerlerde sürdürdüğünü ifade ederek, “Tabiri yerindeyse taş üstünde taş kalmayan bir şehrin belediye başkanıyım. Hala konteynerlerde hizmet veriyoruz. Belediye hizmet binamız da yıkıldı. Bütün bu güç koşullara rağmen tüm kurumlarımızla güçlü bir iş birliği içerisinde mücadelemizi sürdürdük, şehrimizi yeniden ayağa kaldırmaya devam ediyoruz” dedi.

Depremden en fazla etkilenen altyapı unsurlarından birinin içme suyu hatları olduğunu belirten Tutdere, uluslararası finansman desteği ve İLBANK koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar kapsamında 564 kilometre içme suyu hattının yenilendiğini açıkladı.

Tutdere, evsel bağlantı sayısının 20 bini geçtiğini, kalan yaklaşık 4 bin bağlantının ise önümüzdeki bir ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Debimetre odaları ve vana sistemlerinin de yenilendiğini belirten Tutdere, SCADA sistemiyle Adıyaman’da modern bir su yönetim sisteminin kurulacağını ifade etti.

Depremde altyapısı ağır hasar gören altı büyük mahallede kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilendiğini aktaran Tutdere, JICA desteği ve İLBANK Gaziantep Bölge Müdürlüğü ile yapılan planlama kapsamında yağmur suyu hattı bulunmayan bölgelere de yeni hatlar oluşturulduğunu belirtti.

Yapılan altyapı çalışmalarının etkisini yağış sırasında sahada gözlemlediklerini anlatan Tutdere, altyapısı yenilenen mahallelerde yolların su birikintilerinden etkilenmediğini, henüz çalışma yapılmayan bölgelerde ise araçların su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandığını söyledi.

Adıyaman’ın kalan mahallelerindeki altyapının yenilenmesi için yeni bir yatırım sürecinin başlatıldığını açıklayan Tutdere, İLBANK desteğiyle 95 milyon avroluk hibe sağlandığını belirtti.

Bu kaynak kapsamında 23 mahallede çalışmaların başladığını aktaran Tutdere, yer teslimlerinin yapıldığını ve yüklenici firmaların sahada çalışmaya başladığını söyledi.

Tutdere, hedeflerinin 2027 yılı sonuna kadar kalan tüm mahallelerin kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını yenilemek olduğunu belirterek, altyapısı bulunmayan bölgelere de yeni hatlar yapılacağını ifade etti.

Adıyaman’ın yeniden yapılanmasının yalnızca altyapı çalışmalarıyla sınırlı olmadığını belirten Tutdere, yerinde dönüşüm çalışmalarında da önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi.

Tutdere, “Türkiye'de deprem şehirleri içerisinde yerinde dönüşümde birinci sıradayız. Bakanlığımızın desteği ve yerel yönetim olarak ortaya koyduğumuz yoğun gayretle burada da önemli bir aşamaya geldik. Adıyaman'ı altyapısıyla, üstyapısıyla daha güvenli ve dirençli bir şehir olarak yeniden ayağa kaldırıyoruz” dedi.

Konuşmasının sonunda Adıyaman’ın yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayan kurumlara teşekkür eden Tutdere, başta İLBANK Genel Müdürü olmak üzere çalışma arkadaşlarına ve kentle dayanışma içinde olan tüm kurumlara teşekkürlerini iletti.