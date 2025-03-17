Bölgesel Amatör 3. Lig ekiplerinden Kahta 02 Spor, Tunceli'de oynanan zorlu deplasman maçında Dersimspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Kahta ekibinin gollerini sırasıyla Mirza, Palta, Ömürcan ve Tugay kaydetti. Bu sonuçla takım, ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaşırken taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı.

Maçta Kahta 02 Spor'un üstün performansı dikkat çekerken, alınan bu galibiyetin ligdeki sıralamaya olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak : PHA