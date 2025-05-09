Takımlar halinde sahneye çıkan öğrenciler, kendilerine verilen süre içinde en fazla İngilizce kelimeyi doğru şekilde bulmaya çalıştı.

Hem eğitici hem eğlenceli yönüyle öne çıkan bu oyun, salondaki izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Öğrenciler oyunda gösterdikleri hızlı düşünme becerileri ve kelime dağarcıkları ile takdir topladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, kapanış konuşmasında, öğrencilerin yabancı dildeki başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinliklerin dil öğrenimi, özgüven ve sosyal gelişim açısından önemini vurguladı.

Lütfü Başli, "Öğrencilerimizin yabancı dile olan ilgisi ve gelişimi bizleri son derece gururlandırdı. Bu etkinlikler sadece bir yarışma değil, aynı zamanda birer öğrenme ve özgüven geliştirme sürecidir. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize, okul idarecilerimize ve destek veren velilerimize teşekkür ediyorum.

Ayrıca festivalin başarıyla yürütülmesinde büyük emeği bulunan proje koordinatörümüz Halil İbrahim Demirci ve yarışmaların değerlendirilmesinde görev alan jüri üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ederim. " şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA