İstanbul merkezli Çözüm ARGE Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti., kontrollü geçiş gerektiren alanlar için turnike sistemleri üretimi ve yazılımı konusunda önde gelen bir firmadır. Firma, güvenlik ve kontrolü en üst düzeye çıkarmak amacıyla kartlı, parmak izli, yüz tanıma veya kameralı sistemlerle entegre edilebilen çeşitli turnike çözümleri sunmaktadır.

Farklı İhtiyaçlara Yönelik Çözümler

Çözüm ARGE, her türlü ihtiyaca uygun turnike sistemleri sunmaktadır. Stadyumlar için boy turnikeleri, metro girişleri için tripod turnikeleri gibi farklı uygulama alanlarına yönelik çözümler bulunmaktadır. En yaygın model olan 3 kollu tripod turnike, yetkisiz geçişleri engelleyerek güvenliği sağlar. Ayrıca, lüks mekanlar için hızlı geçiş turnikeleri ve engelli bireylerin erişimini kolaylaştıran engelli geçiş turnike sistemleri de mevcuttur. Spor tesisleri, kafeteryalar ve inşaat sahaları için özel yazılımlarla entegre edilebilen turnike sistemleri de sunulmaktadır.

Kalite ve Dayanıklılık Ön Planda

Turnike sistemi satın alırken, özellikle dış mekanlarda kullanılacaksa, paslanmaz çelik modeller tercih edilmelidir. Çözüm ARGE, kaliteli ve dayanıklı turnike sistemleri üretimine özen göstermektedir. Turnike sistemlerinin fiyatları, özelliklerine ve çalışma prensiplerine göre değişiklik göstermektedir.

Sektörde Lider Konum

Çözüm ARGE, Tansa, Atlas, Zkteco ve Bft gibi markaların da toptan satışını yapmaktadır. Personel ve otopark giriş-çıkış kontrol sistemleri konusunda uzmanlaşmış olan firma, plaka tanıma sistemlerinde de lider konumdadır. Türkiye genelinde faaliyet gösteren Çözüm ARGE, yazılım ihracatını artırmayı hedeflemektedir.