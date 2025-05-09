Açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, Adıyaman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Fırat, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Anaç ve Zakat Foundation of America’nın Adıyaman yetkilisi Oğuzhan Dal ve Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir katıldı.

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Tosun, “Tarımsal üretime katkı sunmak ve öğrencilerin mesleki bilgi ile becerilerini geliştirmek amacıyla kurulan serada, yıl boyunca çeşitli sebzeler yetiştirilecek. Uygulamalı eğitim imkânı sunan sera, öğrencilerin tarımsal üretim süreçlerini yerinde deneyimlemelerine olanak sağlayacak. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gençlerimizin tarım alanında nitelikli bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.”dedi.

Kaynak : PHA