“Adıyaman’la Bağım Hiç Kopmadı”

Adıyaman’dan güzel anılarla ayrıldığını ancak kentle bağının hiç kopmadığını belirten Halil Işık, Adıyaman Platformu üyeleriyle yaptığı görüşmede kendisine sunulan “Adıyaman Ekonomik Canlanma ve İstihdam Teşvik Raporu”nu dikkatle incelediğini kaydetti.

Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Deprem bölgesi ve özelde Adıyaman için, işletmelerin yeniden toparlanması, istihdamın artırılması, ekonomik canlanmanın sağlanması, bölgeye özgü yeni teşvik sistemlerinin hayata geçirilmesi gibi konulardaki beklentiler ve yaşanan sorunlar bu raporda detaylı bir şekilde ele alınmış. Sorunlar ve çözüm önerileri özenle derlenmiş, çözüm için yol gösterilmiş.”

“Proaktif Yaklaşım ve Stratejik Çözümler Takdire Şayan”

Hazırlanan raporun sadece bir tespit değil, aynı zamanda geleceğe dönük bir strateji belgesi olduğunu vurgulayan Işık, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Platform tarafından özenle hazırlanan rapor, sorunların pratik bir biçimde ortaya konulması ve yetkili kişi ve kurumlara bizzat ziyaretlerle iletilmesi yönüyle de önemli. Bu, çözüm odaklı, kararlı ve duyarlı bir yaklaşımın göstergesidir. Raporda sunulan stratejik çözüm önerileri ve önleyici politika teklifleri, Adıyaman için umut vericidir.”

“Platform Üyeleri ve Destek Verenleri Kutluyorum”

Adıyaman Platformu’nun tüm üyelerini, katkı sunanları ve destek verenleri kutlayan Halil Işık, Ankara’daki buluşmanın ev sahipliğini üstlenen ADVAK Başkanı Şevket Gürsoy’a da teşekkür etti.

Kaynak : PHA