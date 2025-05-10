“Şiirleri ve Kitaplarıyla Nesillere İlham Verdi”

Gençlik yıllarında Yetik’in şiir ve kitaplarından ilham aldıklarını ifade eden Başkan Hallaç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gençlik yıllarımızda şiirlerini okuduğumuz, kitaplarından ilham aldığımız, kalemiyle gönlümüze dokunan kıymetli edebiyat ve düşünce insanı Zübeyir Yetik hocamızın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Onun kelimelere yüklediği mana, bizi hayata, inanca ve medeniyetimize dair daha derin düşünmeye sevk etti. Sadece bir yazar değil, aynı zamanda bir yol göstericiydi. Eserleriyle yetişen bir neslin gönlünde yer etti.”

“Ruhu Şad, Mekânı Cennet Olsun”

Başkan Hallaç, mesajının sonunda merhum Yetik’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dileyerek, “Ruhu şad, mekânı cennet olsun” temennisinde bulundu.

Kaynak : PHA