“Kalplerde Engel Yoksa, Hiçbir Engel Aşılamaz Değildir”

Engelliliğin yalnızca bireyin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirten Vali Dr. Osman Varol, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Farkındalığı artırarak hayatın her alanında engelsiz yarınları inşa etmek elimizde. Birlikte aşamayacağımız engel, ulaşamayacağımız hedef yok! Sevginin aşamayacağı engel yoktur. Kalplerde engel yoksa, hiçbir engel aşılmaz değildir.”

Engelli Bireyler ve Ailelerine Başarı ve Mutluluk Dileği

Vali Varol, toplumun tüm kesimlerini engelli bireylerin hayatın her alanına etkin katılımlarını desteklemeye davet ederek, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Dünya Engelliler Haftası’nın, toplumda engelli vatandaşlarımıza karşı olan hassasiyetin artmasına katkıda bulunmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakâr ailelerine sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu günler diliyorum.”

Kaynak : PHA