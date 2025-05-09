Sincik ilçesinde 1991 yılında Hatay'da şehit olan Jandarma Er Tahir Yetkin'in Sincik ilçemize bağlı Çatbahçe Köyündeki ailesini ziyaret eden Vali varol,Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından şehidin annesi ve babası ile sohbet ederek, varsa ailenin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Vali Varol, daha sonra Hasanlı Köyünde Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamına vatandaşların evini ziyaret etti.

Vali Varol, Ramazan Haskul ailesini ziyaret ederek aileye yeni yuvalarında sağlık ve mutluluklar diledi.

Ziyaretler kapsamında değerlendirmede bulunan Vali Varol, “Devletimizin güçlü desteği aziz milletimizin hayır duaları ile köylerimizi yeniden ayağa kaldırıyor, yeniden kurduğumuz ve kuracağımız yuvalarla, yepyeni hatıralarla dolu hayatlar da inşa ediyoruz.

Sincik ilçemize bağlı Hasanlı Köyünü ziyaret ederek, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında vatandaşlarımıza sağlanan hibe ve kredilerle yapılan kırsal konutları inceleyerek evlerine yerleşen ailelerimizi ziyaret etti.

Vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için bu toprakları bizlere mukaddes bir vatan kılan kahraman şehidimiz Tahir Yetkin ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Gönlümüzde ve yüreğimizde aziz hatırasının daima yaşatacağımız kahraman şehidimizin ruhu şad, makamı cennetin başköşesi olsun”dedi.

Kaynak : PHA