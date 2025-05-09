Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Osman Varol’u Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan ve personeller karşıladı.

Ziyarette Vali Varol’a Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan Adıyaman’ın tarımsal durumu, ekim alanları, hazırlanan ve devam eden projeler, gıda denetimleri, Bakanlıkça gerçekleştirilen desteklemelerin rakamsal durumu, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, eğitim çalışmaları, Adıyaman’daki hayvan varlığı, sulama projeleri, üretim yapılan tesisler, hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalar, tarımsal sorunlar ve çözüm önerileri ile hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgiler aldı.

Kaynak : PHA