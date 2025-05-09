Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de dağdan düşerek yaralanan bir vatandaşın kurtarılmasına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Hava Kuvvetleri’ne bağlı arama kurtarma ekibi, JAK, AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte yaralı vatandaşa ulaştı.

Kurtarılan vatandaş, Kara Kuvvetleri’ne ait helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

Hava Kuvvetlerimize bağlı arama kurtarma ekibimiz, JAK, AFAD ve UMKE ekipleri ile birlikte Hakkâri ilinde dağdan düşerek yaralanan bir vatandaşımıza ulaştı. Kurtarılan vatandaşımız, Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile Hakkâri Devlet Hastanesine nakledildi. Vatandaşımıza acil… pic.twitter.com/C504Nt8zvL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2025

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralı vatandaşa acil şifalar dileyerek, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasını vurgularken, operasyon, zorlu arazi şartlarına rağmen başarıyla tamamlandı.