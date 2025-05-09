Hakkari Yüksekova'da 3 terörist öldürüldü Hakkari Yüksekova'da 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de dağdan düşerek yaralanan bir vatandaşın kurtarılmasına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Hava Kuvvetleri’ne bağlı arama kurtarma ekibi, JAK, AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte yaralı vatandaşa ulaştı.

Kurtarılan vatandaş, Kara Kuvvetleri’ne ait helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralı vatandaşa acil şifalar dileyerek, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasını vurgularken, operasyon, zorlu arazi şartlarına rağmen başarıyla tamamlandı.

Kaynak: İGF