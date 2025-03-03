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Adıyamanlılar Vakfı’nın geleneksel iftar programı, katılımcılar arasındaki dayanışma ve birlik mesajlarıyla tamamlandı.

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Hüseyin Göksu, programda yaptığı konuşmada, iftar sofralarının birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirterek, “Vakfımızın 25. Geleneksel İftarında yüzlerce hemşehrimizi gönül soframızda ağırladık, Ramazan ayının coşkusunu, bereketini paylaştık. İftar soframıza teşrif eden kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ederiz” dedi.

İftar programına Adıyaman milletvekili Resul Kurt, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Hüseyin Göksu, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, iş insanları, vakfın kurucu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve komisyon başkanları katıldı.

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