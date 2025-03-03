Görür, halkın deprem konusunda bilinçli olması gerektiğini belirterek, “Halk, bu konuda gözetim ve denetimini siyasetten bağımsız olarak kullanmalı ve kentinin deprem dirençli hale getirilmesini talep etmelidir. Bunu yapmayanlara, hangi parti olursa olsun, tepki göstermelidir” dedi.

"Depreme Hazırlık İçin Gerçek Adımlar Atılmalı"

Depremin zararlarını en aza indirmek için yerel yönetimlerin merkezi yönetimle işbirliği içinde çalışması gerektiğini söyleyen Görür, “Bir kent, göstermelik etkinliklerle değil, bizzat sokağa inip çalışmakla depreme hazırlanır. Bunun için abartıya gerek yoktur, devlet kurumlarını harekete geçirmek yeterlidir” ifadelerini kullandı.

Görür, kentsel dönüşümün tek başına yeterli bir önlem olmadığını belirterek, merkezi yönetimin belediyelere destek vermesi gerektiğini vurguladı. “Deprem çalışmalarında belediyelere yardımcı olunmalı, halkla dayanışma içinde olunmalıdır. Tüm bu süreçler bir bakanlık eliyle yürütülmelidir” diyen Görür, her büyük depremde binlerce insanın hayatını kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

"İnsanımız Depremde Ölmesin"

Türkiye’nin depreme dirençli kentler oluşturması gerektiğinin altını çizen Görür, “Artık her büyük depremde binlerce insanımızı toprağa veremeyiz. Gelin, deprem dirençli kentlerle depreme karşı birlikte mücadele edelim. İnsanımız depremde ölmesin” çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA