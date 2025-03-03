Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dezenflasyon sürecinde uygulanan politikaların etkili olmaya devam ettiğini ifade etti. Şubat ayında mal enflasyonunun düşük seyrettiğini, hizmet fiyatlarında ocak ayına kıyasla belirgin bir düşüş yaşandığını aktardı. Üretici fiyatlarındaki gerilemeye de dikkat çeken Yılmaz, "Yıllık üretici enflasyonu yüzde 25,2 seviyesine gerilemiştir. Üretici enflasyonundaki görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını maliyet yönlü olumlu etkilemeye devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Talep dengesinin sağlanmasının enflasyondaki düşüşe katkı sunduğunu belirten Yılmaz, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinde de gerileme olduğunu vurguladı. Ekonomi politikalarının ana önceliğinin enflasyonla mücadele olduğunu belirten Yılmaz, "Dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı stratejilerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA