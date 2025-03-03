Konuyla ilgili Haber sitemize açıklamalarda bulunan Mehmet Elçi:

"Adıyaman’da yapılan ve yapılmakta olan konut projelerinde halkın doğalgaz sistemi konusundaki talepleri dikkate alınmalıdır. Adıyaman halkı, merkezi sistemle ısınmayı kesinlikle istememektedir. Bunun en büyük sebebi, merkezi sistemin bireysel kullanım özgürlüğünü kısıtlaması, faturalandırmada adaletsizliklere yol açması ve ısınma kontrolünü zorlaştırmasıdır.

Eğer yetkililer, halkın gerçekten ne istediğini öğrenmek istiyorsa, merkezi sistemle ısınan binalarda kapsamlı bir anket yapmalıdır. Böylece, halkın büyük çoğunluğunun bireysel doğalgaz kullanımını tercih ettiği net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Vatandaşlar, kış aylarında ısınma giderlerini kendi kullanımına göre belirlemek, tasarruf sağlamak ve istedikleri zaman sistemi açıp kapatabilmek istemektedir. Ancak merkezi sistem, bu özgürlüğü kısıtladığı için büyük bir memnuniyetsizlik yaratmaktadır.

Bu nedenle, yetkililer ve müteahhitler, merkezi sistem ısınmadan vazgeçerek, Adıyaman halkının taleplerine uygun bireysel doğalgaz kullanımına yönelmelidir. Halkın istemediği bir sistemi zorunlu kılmak yerine, onların yaşam kalitesini yükseltecek çözümler üretmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır." dedi.