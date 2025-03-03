Depremde kaybedilen Adıyamanlıların hatıralarının yaşatıldığı çay evinde, işyeri sahibi Mustafa Sapdüzen ile bir araya gelen Başkan Tutdere, depremde yaşamını yitiren vatandaşları rahmetle andı.

Başkan Tutdere: Adıyaman için gece gündüz çalışacağız

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, Ramazan ayına depremde hayatını kaybeden vatandaşların yokluğunda girdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Ramazan’ın ikinci günü. Çayımızı, depremde yitirdiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarının yaşatıldığı İkizler Çay Evi’nde içmek istedik. Mustafa Sapdüzen’in yanındayız. Burada, duvarlarda gördüğümüz her fotoğraf, kaybettiğimiz canlarımızın anılarıyla dolu. Onları anmak ve hatıralarını yaşatmak için buradayız. Bir kez daha başımız sağ olsun. Depremde hayatını kaybeden hemşehrilerimizin, dostlarımızın, kardeşlerimizin yokluğunda Ramazan ayına buruk bir şekilde başladık. Acılarımız taze, ancak hayat devam ediyor. Biz, onların anılarını yaşatmak ve bıraktıkları mirasa sahip çıkmak için bu kenti güzelleştireceğiz. Onlar, daima Adıyamanlıların kalbinde ve yüreklerinde olacaklar. Bu mübarek ayda depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ise sabır ve başsağlığı diliyorum. Adıyaman bizim vatanımız, memleketimiz. Vatanımıza ve şehrimize sahip çıkmak için gece gündüz demeden çalışacağız.”

Sapdüzen: Depremde vefat edenleri rahmetle anıyoruz

İşyeri sahibi Mustafa Sapdüzen ise Başkan Tutdere’ye ziyareti için teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Öncelikle Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı sayın başkanımızın aracılığıyla rahmetle ve saygıyla anıyorum.”

Başkan Tutdere, ziyaretin ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kaynak : PHA