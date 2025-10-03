Şeriban ÖZÇAKMAK - Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mevsimlik tarım işçileri ve göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimlerini artırmak için yapılan toplantıda, bu öğrencilerin eğitim süreçlerinde karşılaştıkları güçlükler, devamsızlık sorunları ve uyum süreçleri masaya yatırıldı. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için alınacak tedbirler ile kurumlar arası iş birliği üzerinde duruldu.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürleri Dr. Mehmet Dağ, Sinan Demir ve okul idarecileri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, toplantının verimli geçtiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Başli, hiçbir öğrencinin eğitim hakkından mahrum kalmaması gerektiğini vurgulayarak, dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak : PERRE