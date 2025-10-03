Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman, 6 Şubat depremlerinin yaralarını hızla sararken, şehri yeniden ayağa kaldıracak yatırımlar bir bir hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, vatandaşların sosyal güvenlik hizmetlerine çok daha hızlı, modern ve konforlu koşullarda ulaşabilmesi amacıyla SGK İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nın temel kazı çalışmalarına başlandı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, 'Başlattığımız SGK İl Hizmet Binası projesi, şehrimize uzun yıllar hizmet edecek önemli bir eser olacak' dedi.

Modern ve Güçlü Altyapıya Sahip Olacak

Proje, 224,9 milyon TL sözleşme bedeli üzerinden hayata geçiriliyor. Toplam 9.312,49 m² kapalı alana sahip olacak bina; 2 bodrum kat, zemin kat, 4 normal kat ve çatı katından oluşacak. Yeni SGK hizmet binasının güçlü altyapısı, çağdaş donanımı ve erişilebilir yapısıyla Adıyaman'a uzun yıllar hizmet edecek kalıcı bir eser olacağı belirtildi.

'Yeni Hizmet Binamız, Hemşehrilerimize Hayırlı Olsun'

Milletvekili Resul Kurt, yaptığı açıklamada projenin Adıyaman'a uzun yıllar hizmet edecek önemli bir eser olacağının altını çizerek şunları söyledi:

'6 Şubat Asrın Felaketi sonrası Adıyaman'ımızı her alanda yeniden ayağa kaldırmak, güçlü yarınlara hazırlamak için milletimizle el ele, gönül gönüle gece gündüz çalışıyoruz. Başlattığımız SGK İl Hizmet Binası projesi, şehrimize uzun yıllar hizmet edecek önemli bir eser olacak. Bu kıymetli yatırımın kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a ve emeği geçen tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni hizmet binamızın hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.'

Söz konusu projeye ilişkin sözleşme 26 Eylül 2025 tarihinde imzalanırken, temel kazı çalışmalarının Ekim ayı sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor. Yeni SGK İl Hizmet Binası'nın iki yıl içinde hizmete girmesiyle birlikte, Adıyamanlı vatandaşlar sosyal güvenlik işlemlerini çok daha hızlı, modern ve konforlu koşullarda gerçekleştirme imkânına kavuşacak.

