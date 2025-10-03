Şeriban ÖZÇAKMAK - İsrail, Gazze için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırdıktan sonra 497 aktivisti gözaltına almış, bazı aktivistlerin sınır dışı edilmesi için İsrail'e götürüldüğü açıklanmıştı. İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, filoda yer alan 4 İtalyan aktivistin İsrail tarafından serbest bırakıldığı bildirildi. Aynı zamanda, aktivistlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım malzemeleri taşıyan filonun amacının 'provokasyon' olarak değerlendirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Hamas-Sumud provokasyonunu sonlandırmak ve bu sahte eyleme katılanların sınır dışı edilmesini tamamlamak için gerekli prosedürler yürütülmektedir. Şu ana kadar 4 İtalyan vatandaşı sınır dışı edilmiştir. Geri kalanlar da sınır dışı edilme sürecindedir. İsrail bu prosedürü mümkün olan en kısa sürede sonlandırmak istemektedir.'

Ayrıca filodan alınan bilgilere göre, İsrail tarafından alıkonulan diğer aktivistlerin morallerinin yüksek olduğu ancak bazı aktivistlerin özgür kalana kadar açık grevinde olacağı belirtildi.

Kaynak : PERRE