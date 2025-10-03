Şeriban ÖZÇAKMAK - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul-aile iş birliğini güçlendirmek, öğrencilerin sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik Velivizyon platformuyla kurularak çekilen 27 bölümlük dizi film serisinin 19'uncu bölümü yayınlandı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, serinin 19'uncu bölümünün 'Kaygıyı Gidermek' adlı içeriğe sahip olduğunu açıkladı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Değerli velilerimiz, evlatlarımızın eğitim ve yaşam yolculuğunda sizlere rehberlik etmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan 'Ailem' dizi film serisini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz.

Serinin 19. Bölümü: Kaygıyı Gidermek

Sevgili veliler, hayatlarının önemli dönüm noktalarında çocuklarımıza yol arkadaşı olarak 'sınav kaygısı' konusunda bilinçlenmemiz, zor görünenleri kolaylaştıracaktır.'

Kaynak : PERRE