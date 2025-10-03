Şeriban ÖZÇAKMAK - Konya'da Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Kongresi'nin açılış programına katılan Bakan Kurum, İsrail'in Gazze için yola çıkan Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınayarak, 'Gazzelileri açlığa terk eden İsrail, yükü sadece insanlık olan, oradaki insanlara yardım götüren Sumud filosuna da tahammül edemedi. Hukuk tanımazlığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. İnsanlık kazanacak, iyilik kazanacak, Filistin kazanacak' dedi.

'Gelinen Noktada 300 Bin Konutu Tamamladık'

Afet sonrası inşa konusunda Türkiye'nin ciddi bir tecrübesi ve bilgi birikiminin olduğunun altını çizen Bakan Kurum, 'Bugün gündemimizde yer alan afetlere hazırlık, gıda güvenliği, çatışma sonrası toparlanma ve barışın inşası konuları, bölgemizin en acil ihtiyaçlarıdır. Biliyorsunuz son olarak asrın felaketini yaşadık. 14 milyon insanımızın etkilendiği bu büyük afet sonrasında devletimiz ve milletimizin gücüyle ayağa kalktık ve gelinen noktada 300 bin konutu tamamladık, bir milyondan fazla vatandaşımızı evlerine yerleştirdik. İnşallah yıl sonuna kadar yuvasına girmeyen kardeşimiz kalmayacak, 450 bin yuvamızın anahtarlarını teslim etmiş olacağız. Tabii sadece konutlar yapmıyoruz. Az önce şehircilik anlayışımızı anlattım. Biz şehirlere bir bütün olarak bakıyoruz. Bugün 11 ilimize gittiğinizde hepsinde bu anlayışı görürsünüz' dedi.

'Gazzeli Kardeşlerimiz Kazanacak'

Gazze'de devam eden katliamı hatırlatan Bakan Kurum, 'Bugünkü toplantımızı büyük bir eksiklikle gerçekleştiriyoruz. UCLG-MEWA Başkanı, Filistin El-Halil Belediye Başkanı, İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımı yüzünden alıkonuldu. Bu yüzden kendisi bugün aramızda değil. Gazze'de uygulanan bu katliam, bu zulüm Filistin meselesinin insanlık için ne kadar utanç dolu bir boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Gazze'yi bombalarla yıkıma uğratan, açlığa terk eden İsrail, yükü sadece insanlık olan, oradaki insanlara yardım götüren Sumud Filosu'na da tahammül edemedi. Hukuk tanımazlığını, tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Buradan insanlığın ortak vicdanına yapılan barbar saldırıyı lanetliyorum. Bu filoda bulunan, küçük teknelerde dünyanın vicdanını taşıyan tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Hepsinin bir an önce serbest bırakılmasını diliyorum. Biliyoruz ki bu yaşatılanlar kimsenin yanına kalmayacak. İnsanlık kazanacak, iyilik kazanacak, Filistin kazanacak, Gazzeli kardeşlerimiz kazanacak. Konya, Gazze'dir, Filistin'dir, Türkiye'dir. İnşallah Gazze özgürlüğüne kavuştuğunda bilin ki Türkiye'de yaşayan 86 milyon kardeşleri, Gazze'nin inşası için hayatın yeniden canlanması için her şeyini verecektir' dedi.

