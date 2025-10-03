Şeriban ÖZÇAKMAK - Milli Eğitim Bakanlığı, Turkcell iş birliğinde Bakanlığın stratejik hedefleri ve planları hakkında bilgilendirmeler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili doküman ve duyurular, eğitim modeline dair eğitim ve çalışma takvimleri, öğretmen ve diğer personelden geri bildirim toplamanın yanı sıra öğretmenlerin velilerle doğrudan iletişim kurabilmesini sağlamak amacıyla Öğretmen Bilgi Servisi (ÖBS) ve Okul-Veli Asistanı'nı (OVA) hayata geçirmişti.

'Yanıltıcı Bilgiler Yerine Doğru Bilgiye Erişilebiliyor'

İki servis de bilgi güvenliğiyle yabancı hizmetlerden bağımsız çalışabilme imkânı sağlarken, yabancı uygulamalarda yaşanan erişim sorununun önüne geçiyor. Aynı zamanda, sosyal medya ve internet üzerinden yayılan haberlerdeki yanıltıcı bilgiler yerine doğru bilgiye bu servisler üzerinden erişilebiliyor. Katılımın zorunlu olmadığı ÖBS'den kısa sürede 350 bin öğretmen faydalandı.

ÖBS ile Bakanlık merkez teşkilatı, ÖBS'den yayınladığı duyurularla tek bir kaynaktan, tüm taşra birimlerine, öğretmenlere ve diğer personele bilgiyi doğrudan ileterek, personel ile güvenli, etkili ve sürekli iletişimde kalabiliyor.

Veliler, Çocuklarının Okul Performanslarını Yakından ve Düzenli Takip Edebiliyor

Ayrıca, Temmuz ayında hayata geçirilen OVA'dan ise bugüne kadar 138 bin veli yararlandı. Sistem ile veliler, çocuklarının okuldaki performanslarını daha yakından ve düzenli takip edebiliyor. Velilerin öğretmenlerle doğrudan iletişim kurabildiği OVA'da, veliler ayrıca çocuklarının notlarına, devamsızlıklarına ve sınav tarihlerine de anlık ulaşabiliyor.

Kaynak : PERRE