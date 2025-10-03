Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Üniversitesi'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 'Sumud Filosu'na destek için düzenlediği kermes etkinliğinde hazırlanan birçok ürün satışa sunuldu. Program panel, söyleşi, film gösterimi, şiir dinletisi, sergi, kermes, mavi bileklik ve bayrak etkinlikleriyle Gazze'nin sesi oluyor. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, üniversite tarafından düzenlenen Gazze temalı 'Yankı Etkinlikleri' kapsamında devam eden katliama dikkat çekmek ve Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek olmak amacıyla gelirinin Filistin'e bağışlanacağı kermese katıldı.

Kermesin açılışı dualarla yapıldı. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, öğrenci ve akademisyenlerle birlikte kermesi gezerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Osman Varol burada yaptığı yaptığı açıklamada, 'Çok zor şartlarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren mazlum Filistinli kardeşlerimize destek olmak amacıyla böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapan Adıyaman Üniversitemize teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE