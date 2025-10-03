Şeriban ÖZÇAKMAK - 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan Adıyaman SGK İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nın temel kazı çalışmalarına başlandı. Proje, 224,9 milyon TL sözleşme bedeli üzerinden hayata geçirilecek. Toplam 9.312,49 m² kapalı alana sahip olacak bina; 2 bodrum kat, zemin kat, 4 normal kat ve çatı katından oluşacak.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan SGK İl Müdürlüğü Hizmet Binası Projesi ilgili şu ifadelere yer verdi:

'6 Şubat Asrın Felaketinin izlerini en aza indirmek, yaralarını sarmak ve Adıyaman'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Bugün, vatandaşlarımızın sosyal güvenlik hizmetlerine daha hızlı ve modern koşullarda ulaşabilmesi için SGK İl Hizmet Binası temel kazı çalışmalarına başlanılmıştır. Yeni hizmet binamız; güçlü altyapısı, çağdaş donanımı ve erişilebilir yapısıyla şehrimize uzun yıllar hizmet edecektir. Adıyaman'ımıza hayırlı, uğurlu olsun.'

Kaynak : PERRE