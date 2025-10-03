Şeriban ÖZÇAKMAK - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira zammı oranı yüzde 38,36 olarak öne çıktı.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı bu ay yüzde 38.36 olarak öne çıktı. Borçlar Kanunu'na göre kira zamları, on iki aylık ortalama TÜFE oranını geçemiyor. Açıklanan rakamlara göre, mevcut kira bedeli 15 bin TL olan bir kiracının Ekim 2025 itibarıyla ödeyeceği en yüksek kira 20 bin 754,00 TL olacak. Yıllık yeni kira tutarı ise 249 bin 048,00 TL olarak hesaplanacak.

Kaynak : PERRE