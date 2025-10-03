Şeriban ÖZÇAKMAK - Kalıcı deprem konutlarının vatandaşların yerleşimine açılması ile birlikte toplu afet konutlarında oluşturulan site yönetimleri ile değerlendirme toplantısı Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Konutlardaki eksikliklerin çözüme kavuşturulması amacıyla Emlak Konut yetkilileri ve site yönetimlerine gerekli talimatlar verildi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, geçtiğimiz hafta sonu Örenli Kalıcı Deprem Konutları'na yaptığı habersiz denetim sonrası tespit ettiği eksilik ve aksaklıkların çözüme kavuşturulması için toplu afet konutlarındaki site yönetimleri ile bir araya geldi. Toplantıya Vali Yardımcısı Nurettin Yavuz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve Emlak Konut Yetkilileri katıldı.

Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentin dört bir tarafında inşa edilen ve vatandaşların yerleşimine açılan kalıcı deprem konutlarının ortak alanları ve teknik alanların genel temizliği ve bakımı, çevre temizliği, personel takviyesi gibi tespit edilen aksaklık ve eksikliklerin çözüme kavuşturulması için Emlak Konut yetkilileri ve site yönetimlerine gerekli talimatlar verildi.

Kaynak : PERRE