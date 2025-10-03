Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Tunahan Özbilgin Gençlik Merkezi'nde, AFAD bünyesinde eğitim verilen gençler, olası afetlere karşı hazırlıklı hale getiriliyor. Gençler afet bilgisi, arama-kurtarma teknikleri, çadır kurma, ilk yardım, psikososyal destek konularında aldıkları eğitimlerle afetlere karşı bilinçli ve donanımlı hale geliyor.

Gönüllü gençlere verilen eğitimlerle ilgili açıklama yapan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü şu ifadelere yer verdi:

'Gençlerimizin AFAD bünyesinde aldığı eğitimlerle gönüllü olarak bu sorumluluğu üstlenmeleri bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Afetlere karşı bilinçli, donanımlı ve dayanışma ruhuyla hareket eden bir gençlik, geleceğimizin en büyük güvencesidir. Bu anlamlı katkılarından dolayı tüm gönüllülerimize ve AFAD'a teşekkür ediyorum.'

Kaynak : PERRE