Vakıf Genel Başkanı Hasan H. Göksu ve vakıf gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda; birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. Byramların toplumsal kaynaşmayı güçlendiren, ortak değerleri pekiştiren özel zamanlar olduğuna dikkat çekildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, vakıf hizmetleri, burs faaliyetleri ve yürütülen sosyal çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

Adıyaman Şube Başkanı Yakup Akıncıoğlu yaptığı konuşmada:

“Adıyaman’da bu birlikteliği görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Vakfımız, sadece İstanbul’da değil, memleketimizde de önemli bir dayanışma köprüsü kuruyor. Bayramlar, bu ruhun yeniden tazelenmesi için kıymetli bir vesile. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.



Genel Başkan Hasan Göksu da konuşmasında vakfın hem Adıyaman’daki hem de farklı şehirlerdeki faaliyetlerinden bahsederek, özellikle gençlere yönelik burs desteği, eğitim faaliyetleri ve sosyal dayanışma projeleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Göksu, vakfın kurumsal yapısını daha da güçlendirmek adına sürdürülen çalışmaların altını çizerken, hayırseverlerin ve gönüllülerin desteğinin bu hizmetlerin devamlılığı açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

Bayramlaşma vesilesiyle gerçekleşen buluşma aynı zamanda Adıyaman’ın güncel sorunlarına dair fikir alışverişinin yapıldığı verimli bir istişare ortamına da dönüştü. Katılımcılar, ilin sosyo-ekonomik durumu, eğitim altyapısı, gençlerin istihdamı gibi pek çok başlıkta görüşlerini paylaşırken, çözüm odaklı ortak çalışmalar yapılması yönünde mutabık kalındı.

Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel de bayramlaşma programında dolayı teşekkür ederek, Adıyaman’ın temel sorunlarının hızla çözülmesi ve yeniden toparlanmasının yanı sıra sosyal çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Adıyamanlılar Vakfı, hemşehrilik ruhunu canlı tutan bu tür programlarla geçmişten bugüne uzanan bağları güçlendirirken, gelecek nesillere daha sağlam bir miras bırakmayı hedefliyor.