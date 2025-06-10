Şehit Musa Vuruşkan Ortaokulu’ nun kurucusu olduğu Polonya,Romanya ve Bosna Hersek ortaklığıyla yürütülen eTwinning projesi ‘’EASENGLISH’’ Mart,Nisan ve Mayıs aylarında yapılan etkinliklerle tamamlandı.

Projenin amacı, öğrencilerde yabancı dil öğrenme sürecine ilişkin oluşan ön yargıları yıkmak, yabancı dil öğrenmenin düşünüldüğü kadar zor bir süreç olmadığını göstermek ve eğlenceli, yaratıcı etkinlikler ve web2 araçları aracılığıyla İngilizce öğretimini kolaylaştırmaktır.

Proje kapsamında Mart , Nisan ve Mayıs aylarında farklı konu başlıkları (Oyunlar,Bilmeceler,Şarkılar) altında farklı ve eğlenceli etkinlikler yapıldı. Bu süreçte ortak okul öğrencileri etkin katılım sağlayarak web2 ve yapay zeka araçlarını kullanmayı öğrenip dijital yetkinliklerini arttırdılar. Ayrıca karışık takımlar halinde çalışarak bilmece kitabı oluşturma, şarkı yazma ve besteleme gibi ortak ürünler, dijital içerikler ve oyunlar geliştirdiler.

Proje hakkında konuşan Okul Müdürü Adem Kördiş ‘’Bu tür uluslararası projeler öğrencilerin akademik başarılarını ve sosyal becerilerini geliştiriyor ve küresel farkındalıklarını arttırıyor. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar çok anlamlı.’’ dedi.

Projenin yürütücüsü İngilizce Öğretmeni Güler Öztürk ise ‘’Bu proje sayesinde öğrencilerimiz yabancı dil öğrenmeye karşı olumsuz tutumlarını değiştirerek daha özgüvenli bir şekilde adım atmaya başladılar.’’ ifadelerini kullandı.

Haber: Emin Tezerdi